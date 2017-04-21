23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzincan Valiliği koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Elif Baş oturdu.



Temsili olarak Vali Ali Arslantaş'ın makamına geçen Baş, Türk çocuklarının dünyada özel bayramı olan tek ülkenin çocukları olmanın kıvancını yaşadıklarını belirterek, 23 Nisan'ın bir anlamda tüm dünya çocuklarının şenliğine dönüştüğünü söyledi.



Vali Arslantaş, Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerinden haberdar, gümbür gümbür bir neslin geldiğini ifade ederek, "Eğitim alanında son bir yıl içerisinde milli eğitim camiamızın yaptığı atılımları zaten paylaşmıştık. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden tebrik ediyoruz." dedi.



Ziyarette Vali Arslantaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.