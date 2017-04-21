Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elanur Mağul'a devretti.



Başkanlık koltuğuna oturan Kepez ilkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mağul, en büyük isteğinin Ereğli'nin il olması olduğunu belirterek, "Ereğli, nüfus ve gelişmişlik olarak Zonguldak'tan büyük. Büyüklerimizden de duyuyoruz ve dışarıda Ereğli il olacak diye söylentiler dolaşıyor. Ereğli'nin il olmasını istiyorum. Bunun için ne yapmalıyız?" diye sordu.



Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da ilçenin il olması noktasındaki kararını devlet büyüklerinin vereceğini söyledi.