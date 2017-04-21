23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantepli çocuklar vali ve belediye başkanı olmanın keyfini yaşadı.



Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, makamında çocukları kabul etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Uyumaz, Fehime Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Nazenin Aydın'ı valilik makamına oturttu.



Genetik mühendisi olmak isteyen Aydın'a idareci olması nasihatinde bulunan Uyumaz, çok yetenekli göründüğünü, hedeflerini büyütmesi gerektiğini söyledi.



Valilik makamında oturan Aydın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i arayarak yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Aydın, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Büyükşehir Belediyesi



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de makam koltuğunu çocuklara bıraktı.



Temsili Belediye Başkanı olan Sani Konukoğlu Ortaokulu 12. öğrencisi Samet Efe Özdemir ile aynı okulun 7. sınıf öğrencisi Kübra Nur Kaya, bir süre Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sohbet etti.



Başkanlık koltuğuna oturan Kaya, 16 Nisan'da yapılan referandumda çıkan millet iradesine saygı gösterdiklerini belirtti.



Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak istediklerini belirten Kaya, "Belediyemiz, spora ve sporcuya önem vermektedir. Bu anlamda her mahalleye spor tesisi yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca yeni bir projemiz yer almaktadır. Burada tarihi yansıtacağız. Antep evlerinin yer aldığı yeni bir mahalle yapacağız." şeklinde konuştu.



Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan Özdemir ise Belediye olarak Gaziantep'i kuş bakışı görebilecek bir proje hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Okuma oranını arttırmaya yönelik projelerimiz de var. Bunları hayata geçireceğiz. Bugün buraya gelen basın mensuplarına teşekkür ediyorum, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni başkanların şehrin yaşam kalitesini arttıracak projeleri açıkladığını belirtti.



Sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu aktaran Şahin, "Özellikle çocuklarımızı sağlam temellerde yetiştirmek, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının ya da Milli Eğitim Bakanlığının meselesi değil. Belediyenin de sporda, sağlıkta, eğitimde önemli görevleri vardır. Tam da başkanlarımızın söylediği gibi konu başlıkları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu şehir Türkiye'nin en genç şehri. Bizler de sosyal projeleri hayata geçireceğiz." dedi.



Konuşmanın ardından Şahin, öğrenciler ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.