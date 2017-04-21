Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karaçanta, mesajında, cumhuriyetin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.



Anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Karaçanta, "Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.