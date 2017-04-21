AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Akçay, mesajında, TBMM'nin istiklal mücadelesinin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğduğunu ve milli birliğin, milli mutabakatın, milli egemenliğin en somut tecellisi olduğunu vurguladı.



Geçmişin onarılamayacağına ancak geleceğin inşa edilebileceğine işaret eden Akçay, "Geçmişte yaşananları, çocuklarımızın da torunlarımızın da gelecekte yaşamasına izin vermememiz gerekmektedir. Ülkemizin çocukları her şeyin en iyisini, en yaygın ve en modern eğitim koşulları ile birlikte cıvıl cıvıl sokakları, beraber büyüyecekleri güzel bir ülkeyi hak ediyorlar. Biz terörün mahvettiği ailelere gözyaşı dökerek büyüdük. Şimdi birbirlerine silah çekmeyen, etnik ayrımcılıklar nedeniyle birbirlerini öldürmeyen çocuklar yetiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.



Akçay, AK Parti hükümetlerinin 23 Nisan 1920 ruhuyla, anlayışla ve o günkü kardeşlik bağlarıyla ilerlemeyi kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, ülkemizin ve dünyanın geleceğinin çocukların gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını temenni etti.



MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkanı Kaplan da milli egemenliğe layık bir yaşam sürmenin en önemli gereğinin hiçbir tehlikenin toplumsal birliği karşısında muzaffer olamayacağı inancıyla Türkiye'yi müreffeh ülkeler seviyesine çıkarmak olduğunu dile getirdi.