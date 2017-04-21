Silopi'de öğrenciler tiyatro, şarkı ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.



Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişi bölümü öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi.



Tiyatro, şarkı ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte iki palyaço miniklerin arasına karışarak çocukları eğlendirdi. Dans ederek yürüyen palyaçolar çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulundu.



Programa, oturdukları yerden iştirak eden minikler programın sonunda sahneye akın etti. Minikler maskot, palyaço ve kostüm giyen öğrencilere dokunmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da çıktığı sahnede şarkılar eşliğinde miniklerle dans etti, fotoğraf çektirdi.



Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Kızıldeli, bu etkinlikteki amaçlarının Silopi'nin minik kalplerine dokunabilmek olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle de başarıya ulaştık. Toplanan onca öğrencimiz, velimiz, öğretmenlerimizi eğlendirebildiysek mutluyuz." diye konuştu.



Öğrenci velisi Fatma Akça ise terör olaylarından dolayı bu tür etkinliklerin daha önceden çok az yapıldığını anımsatarak, "Ben 3,5 yıldır Silopi'deyim. Çocuklarım çok güzel eğlendiler. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz." dedi.