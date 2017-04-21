23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Özel Umudumuz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Özel Umudumuz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'i makamında ziyaret eden öğrenciler, Ateş'e çiçek ve kendilerinin yaptığı kabartma tabloyu hediye ettiler.
Öğrencilerden Tuncay Köknar, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'e Pülümür kırsalında meydana gelen helikopter kazasından dolayı başsağlığı diledi.
Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş ise, "Atamızın bize hediye ettiği 23 Nisan Bayramı'nda, bizim yaşadığımız ve milletimizi derin üzüntüye boğan bu konuda bizi ziyaret etmeleri üzüntümüzü bir nebze hafifletti. Çocuklarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ziyaret sonrasında çocuklar, sırayla İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdi.