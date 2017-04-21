23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gölpazarı ilçesinde bir grup öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Gölpazarı ilçesinde bir grup öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Duman, makam koltuğuna temsilen oturan Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Bahattin Tutgun'a, "Artık ilçenin kaymakamı sensin. İlçeyle ilgili projelerin var mı neler yapmak istersin?" diye sordu.
Daha sonra bir konuşma yapan Duman, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın değerini bilelim. Bayramın neden armağan edildiğini anlayalım, yarının gençleri çocuklarımız, ne kadar iyi eğitirsek yarınlarımız onlara emanet. Çocuklarımızı iyi yetiştirip sağlıklı bir eğitim altyapısı oluşturursak Türkiye kazanır, bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Gazimihal Ortaokulu öğrencilerinden Feride Merve Koyuncu ise, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'nın koltuğuna oturarak temsilen belediye başkanı oldu.
Başkan Kazıcı, 23 Nisan'da şiir okumanın, makama temsilci olarak seçilmenin kendilerini heyecanlandıran ve mutlu eden şeyler olduğunu belirterek, "Bugün de bizi ziyaret eden, kısa da olsa bize başkanlık eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdiden 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.