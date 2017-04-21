23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Atatürk Anaokulu öğrenilerinin şiir okumasıyla başladı.
Ardından yöresel kıyafet giydirilen öğrenciler, halay çekti. Program sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gösteri yapan öğrencilere gül ve çikolata dağıttı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.