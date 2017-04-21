23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balkanlıoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesinin ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin, bütün dünyaya ilan edilişinin 97. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkumuzu kendi çocuklarımızla paylaştığımız kadar dünya çocukları ile de paylaşmaktayız." ifadesini kullanan Balkanlıoğlu, Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine dayanarak dostluk, kardeşlik ve barış adına verilen tüm mesajların, bu bayram vesilesiyle tüm dünyaya yayıldığını ve bu temennilerin yaygınlaşmasına sebep olduğunu aktardı.
Vali Balkanlıoğlu, Türkiye ve dünya geleceğinin, çocukların elinde şekilleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Onlara sağladığımız imkanlar dahilinde kendini geliştiren ve daha iyi bir gelecek için çabalayan çocuklarımız sayesinde inanıyorum ki, daha güçlü bir Türkiye'ye hep beraber yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden birinci meclisimizin tüm kahraman üyelerini ve milli mücadeleye emeği geçmiş olan herkesi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."