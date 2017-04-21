23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürü Eşref Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
Muş Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürü Eşref Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
2071 Melikşah İlkokulu öğrencilerini makamında kabul eden Şentürk, koltuğunu ilkokul 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sönmez'e devretti.
Şentürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Geleceğe çocukların yön vereceğini belirten Şentürk, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına en büyük etkenin çocuklar olduğunu kaydetti.
Makamı devralan Sönmez, VEDAŞ'ta yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.