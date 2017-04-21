Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları başkanlık binasında misafir etti.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelerek sohbet eden çocuklar daha sonra Meclis Toplantı Salonu'na geçerek 23 Nisan Özel Meclis Toplantısı'na katıldı.



Meclis Başkanlığını Piripaşa İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Samet Coşkun yaptı. Demircan, hediye takdim ettiği öğrencilerin bayramlarını kutladı.



Meclis toplantısında söz alan öğrencilerden Yunus Emre Bekçi, Beyoğlu'nda sosyal, kendini ifade edebilen, görev ve sorumluluk bilincine sahip çocukların arttığını söyledi.



Sahne heyecanını ilk kez anaokulunda yaşadığını belirten Bekçi, "Arkadaşım ilk kez buz pistinde kaymayı Beyoğlu'nda öğrendi. Kefken kampı ile sorumluluk alabilen, kendine güvenen, sosyalleşen bir nesil Beyoğlu'nda yetişiyor. Artık harçlıklarımla kitap almak zorunda değilim, çünkü Turabibaba Kütüphanesi'nde tüm kitapları istediğim zaman okuyabiliyorum. Biz çocukların ihtiyaç ve beklentileri, geleceğe daha iyi hazırlanmamız için burada çocuk dostu şehir olarak Beyoğlu'nda karşılanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, toplantıda söz alarak organizasyonun çok güzel olduğunu ifade etti.



Çocukların kendilerini meclis üyesi gibi hissetmelerinin doğru bir düşünce olduğunu vurgulayarak, "Çok da güzel yönettiler, çok güzel oldu. Ben hepsini tebrik ediyorum. Gelecek seneye bu oturuma özel tasarlasınlar. Gerçekten düşüncelerini söylesinler. Biz de onların söylediklerini dikkate alalım. Çocukların isteklerinden yıl içerisinde birkaç tanesini yapalım." dedi.



Çocuklar tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Özel Meclis Toplantısında iki madde oylamaya sunuldu.



Oturumda, geçmişten günümüze Beyoğlu'nun tarihini, mekanlarını ve yaşayanlarını anlatan çocuk hikaye kitaplarının basılması hususunda karar alınmasına dair Kütüphane Müdürlüğü'nün teklifi ve bu yıl 23 Nisan iki gerçekleşecek olan Çocuk Koşusu'nun her yıl düzenlenmesi hususunda karar alınmasına dair Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nün teklifi öğrencilerin tamamının oyunla kabul edildi.