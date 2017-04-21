23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Sevdenur Öztürk, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığında makama oturarak telsizle talimat verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Sevdenur Öztürk, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığında makama oturarak telsizle talimat verdi.
Safranbolu Kalealtı İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Zati Özen ve öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Serkan Özden'i ziyaret etti.
Özden, ziyarette yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Jandarmanın görevleri hakkında bilgiler veren Özden, "Safranbolu'nun 59 köyü var. Bu köylerden jandarma olarak bizler sorumluyuz. Jandarma personelimiz bu köylerde araçlarla dolaşıyor, bir suçu önlemek veya bir suç işlenmişse suçu işleyenleri yakalamak için çalışma yapıyor. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken kurallar oluyor, en önemlisi insan hakları. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsak çocuk haklarına dikkat ediyoruz." diye konuştu.
Jandarma olarak okul çıkış saatlerinde önlemler aldıklarını aktaran Özden, bunların başında trafik güvenliği olduğunu, çocukların güvende ve huzurlu bir eğitim almalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Kalealtı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevdenur Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı görevini alarak telsizle personele talimat verdi. Öztürk, göreve giden personele dikkatli olmalarını söyleyerek, teşekkür etti.