23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, makamını 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Taraşçı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeynep Uçar'a teslim etti.



Tutal, "Eğitim küçük yaşlarda ailede başlayıp okullarda devam ediyor. Kızımızın hedefi yüksek. Hedefi yüksek tutmak sadece başkanlıkta değil, eğitim hayatında olsun, ticari ve kültürel alanlarda olsun, hayatın her alanında en iyiyi başarma isteği her zaman önemli. Çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması ve onların görüşlerine değer verilmesi gerekli." dedi.