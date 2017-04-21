Çubuk İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam İbrahim Çenet'i makamında ziyaret etti.



Temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturan öğrencilerden Dilay Tunaoğlu, Suriyeli mültecilerin ve okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sorunlarını aktardı.



Kısa süreliğine makam koltuğuna oturan Tunaoğlu, 23 Nisan'ın dünyaya barış ve huzur getirmesi dilediğinde bulundu.



Çubuk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ayça Akman, Zeynep Ezgi Atalay ve Zeynep Şevval Karakuş da Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı makamında ziyaret etti.



Öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunan Başkan Acehan, öğrencilere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Başkan Acehan, başkanlık koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Ayça Akman'a bıraktı.



Başkanlık koltuğuna oturan Akman, kurumları arayarak talimatlarda bulundu.



Çocukların daha iyi bir Çubuk'ta yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Acehan, şunları söyledi:



"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi yarınlarla kucaklaştırmak için mücadele ediyoruz. Çalışmalarımız, projelerimiz hep bu doğrultuda. Daha iyi ve daha yaşanılabilir bir Çubuk hedefimiz de aynı şekilde, çocuklarımızın daha güzel yarınlara kavuşabilmesi içindir. Bu anlamda tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının savaştan, acıdan ve üzüntüden uzak büyümelerini diliyorum. Bu dileğimizin gerçek olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz."