23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
Mihalgazi İlkokulu öğrencilerini makamında kabul eden Akgün, koltuğunu ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Ayberk Durmaz'a devretti.
Belediye Başkanı Akgün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Daha sonra Akgün, Mihalgazi İlkokulu öğrencileri Ahmet Kemal Acan, Beraat Boz ve Ayberk Durmaz ile öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi.