23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tosun, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeniden gururla kutladıklarını belirtti.
Gençlere seçilme hakkı vererek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün duyduğu güveni ve millet hakimiyetinin geleceğin çocukları ile gençlerin elinde olduğunu ifade eden Tosun, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacak olan çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara ve gençlere olan güveninin ifadesi olmakla birlikte 1979 yılında UNESCO'nun Dünya Çocuk Yılı ilan etmesi sonucu son 38 yıldır 23 Nisan Dünya çocukları ile birlikte evrensel ve uluslararası kutlanarak dünya barışının çocuklar üzerinden elde edilmesine çalışılmıştır. Dünya çocuklarının masumane ve çocukça duygularla kucaklaşmasına, kaynaşmasına neden olmuştur. Bu duygu ve düşünceler ile 97. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, başta cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum. Dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."