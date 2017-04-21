KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamına oturdu.



Temsili olarak kaymakam olan Karakeçili İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Medine Yıldız, müdürlerden ilçedeki kamu kurumları hakkında bilgi alarak, kurumların hizmet sunumunda yaşlılara, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda talimat verdi.



Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de koltuğunu Karakeçili Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sudenaz Can'a devretti. Başkan Özçelik'le bir süre sohbet eden Can, yolların bir an önce asfaltlanması için gerekli çalışmaların başlatılması, okullara spor malzemesi yardımı yapılması talimatını verdi.