23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Zonguldak Valisi Ali Kaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Zonguldak Valisi Ali Kaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kaban, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 97. yılı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yarınların güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ulusça büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.
Vali Kaban, mesajında şunları kaydetti:
"Bu itibarla Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş ve cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinin başarıya ulaşmasında TBMM'nin rolü ve önemi çok büyüktür. Bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin, ordumuzun umutlarını güçlendirerek zafere olan inancını, azmini, gücünü arttırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm bunları yaparken bağımsız, özgür, egemen bir devletin de temelini oluşturmuştur. Milli egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Atatürk, onlara duyduğu güveni, sevgiyi, değeri en güzel şekilde göstermiş, cumhuriyetimizin çocuklarımızın, gençlerimizin güvencesinde onların omuzlarında yükseleceğine, sonsuza dek yaşatılacağına olan inancını ortaya koymuştur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizi lider ülke yaparak yaşatacaklarına, aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarında onlara destek verecek her zaman yanlarında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer halkımızın ve en değerli varlığımız sevgili çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum."