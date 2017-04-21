Kastamonu Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu ortaokul 6. sınıf öğrencisi Gizem Kalınçıldır'a devretti.



Kılıçarslan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Kuzyaka Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Gizem Kalınçıldır'a teslim etti.



Temsili Vali Kalınçıldır'ın yardımcıları ise yine Kuzyaka İlkokulundan 5. Sınıf öğrencisi Ömür Totoğlu, 3. Sınıf öğrencisi Tuana Naz Çebi, 4. Sınıf öğrencisi Caner Gülük oldu.



Savcı olmak istediğini söyleyen Kalınçıldır, "Biz çocuklar, bayramları çok severiz. Ama asıl bayramımız cahilliği yendiğimiz zaman olacaktır. Biz çocuklar evimizde, ocağımızda şenliğin, dünyada barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bayramlar istiyoruz. Biz çocuğuz, gülmek istiyoruz. Bugün neşe, mutluluğun günü olsun." dedi.



Vali Vekili Ünal Kılıçarslan ise eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.



Şimdiki öğrencilerin 20-30 yıl sonrasında yönetici konumuna geleceğini belirten Kılıçarslan, "Onlar ne kadar donanımlı, başarılı olursa Türkiye'nin önü de o kadar açık olur, aydınlık olur. Bunun tek şartı sizin çok bilgili çok donanımlı olmanız. Geleceğimizi daha da umutlu görmek istiyorsak yatırım noktasında cimri davranmayacağımız tek yer Milli Eğitim olmalıdır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kılıçarslan tarafından öğrencilere hediye verildi.





Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kuzyaka İlkokul ve Ortaokul Müdürü Selman Gökkaya ve ingilizce öğretmeni Damla Sinmaz katıldı.