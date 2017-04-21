23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
EDİRNE (AA) – CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
EDİRNE (AA) – CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bircan, 23 Nisan tarihinin Ulusal Kurtuluş Mücadelesini veren, Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı tarih olduğunu anımsattı.
Meclisin ve mücadelenin dünyaya örnek olduğunu ifade eden Bircan, şunları kaydetti:
"Milletimizin en zor koşullarda bile azim ve kararlılığıyla neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş, tarihe altın harflerle yazılmıştır. İstanbul'u işgal edip Meclisi Mebusan'ı ortadan kaldıran işgalciler ve onların işbirlikçileri bu milletin kendi iradesiyle neleri başarabileceğini hesaba katmadılar. Zannettiler ki; padişah ve hükumet elimizde, Meclisi de ortadan kaldırırsak her dediğimizi yapar, ülkeyi istediğimiz gibi böler, parçalarız. Ama iki şeyi düşünemediler; Bu milletin direnme gücünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ü.
Sarayında Vahdettin 'Ortada bir millet var, koyun sürüsü. İdaresi için çoban lazım. O da benim' diyerek vatana ihanet ederken, Mustafa Kemal Atatürk milletinin azim ve kararlılığına güvenerek kurtuluşu örgütlüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. Kurtuluş Savaşını yapan meclistir. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, saltanattan cumhuriyete taşıyan meclistir. Milletin iradesinin ortaya çıktığı meclistir. Bunun için de millet ve cumhuriyet düşmanlarının hedefi olmuştur. Gazi Meclisimizi korumak ve güçlendirmek hepimizin görevidir."