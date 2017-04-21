23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çimen, mesajında, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla çıkılan yolda, ecdadın birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadele sonucu bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıktığını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:
"Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların en büyük örneği olmuştur. 23 Nisan ayrıca demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar da kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihten aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda daha yaşanabilir, müreffeh, huzurlu ve güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağız."