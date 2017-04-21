23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de yaşayan deniz görmemiş ilkokul öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kınalıada'ya taşıyacak.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de yaşayan deniz görmemiş ilkokul öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kınalıada'ya taşıyacak.
TURMEPA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 11 bin 500 çocuğu denizle buluşturan TURMEPA Çocuk Şenliği'nin dokuzuncusu İDO'nun yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile City Turizm ve Burla Makina desteğiyle gerçekleştirilecek.
Etkinlikte TURMEPA gönüllüleri, çocuklara İstanbul Boğazı'nın tarihini ve önemini anlatacak, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktaracak.
Bu sene İstanbul-Kınalıada arasında gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkaracak. Kınalıada'da kurulacak şenlik alanında çocuklar, animasyonlar ve şarkılar eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşayacak.
Çocukları taşıyacak deniz otobüsü, Beşiktaş İskelesi'nden 13.00'de, Kadıköy İskelesi'nden 13.25'te hareket edecek.