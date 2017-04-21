23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hastaoğlu, mesajında, milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 yılında açıldığını, böylelikle ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğunu anımsattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu anlamlı günü ise çocuklara armağan ettiğini aktaran Hastaoğlu, "Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920 itibarıyla göstermiş ve dünyaya ilan etmiştir. Devletini kurmadan meclisini açacak kadar cesaret ve öngörü sahibi olan Türk milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla köleliğe meydan okumuş, tutsaklığa başkaldırmıştır." ifadesini kullandı.
Umutsuzluğun ve yoklukların yaşandığı bir süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasının aynı zamanda geleceği aydınlatan bir dönüm noktası olduğunu belirten Hastaoğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz için çok büyük önem arz eden bugünü bayram olarak çocuklara armağan etmiş, bu şekilde onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir. Demokrasinin, aziz Türk Milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94. kuruluş yıl dönümünde, tüm Sivaslı hemşehrilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum."