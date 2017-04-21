23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
Türkiye Beyazay Derneği öncülüğünde Makedonya'dan gelen soydaş ve Makedon çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul'da yaşayacak.
Türkiye Beyazay Derneği öncülüğünde Makedonya'dan gelen soydaş ve Makedon çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul'da yaşayacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliklere Eyüp ev sahipliği yapacak.
Dört gün boyunca İstanbul'da kalacak çocuklar, bu süre içinde Miniatürk, Eyüp Sultan, Panorama 1453 Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi gibi tarihi mekanları ziyaret edecek.
Türkiye Beyazay Derneği Genel Koordinasyon üyesi Gülay, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini anımsatarak, "Makedonya'nın doğusunda yaşayan engelli engelsiz soydaş çocuklarımızı 23 Nisan etkinliklerinde anavatanlarında misafir ediyoruz. 600 yıl önce Balkanların Fethi sırasında Yıldırım Beyazıd Han döneminde yürüye yürüye Konya Karaman'dan giden soydaşlarımızın çocuklarını bu yıl Eyüp ilçede ağırlayacağız. Eyüp Kaymakamlığı, Eyüp Belediyesi ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği beş kardeş okulumuz ile ulusal bayramımızı kutlayacağız. Bu yıla özgü engelli öğrencilerimizin yanında Makedon çocuklarımız da misafir edilecek." ifadelerini kullandı.