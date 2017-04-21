23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Osmaniye Valisi Kerem Al, 23 Nisan Ulusam Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Al, mesajında, Türkiye'nin her bir köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir heyecanla kutlandığını ifade etti.



23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, milli hafızada özenle saklanan, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarih olduğunu aktaran Al, şunları kaydetti:



"Türk Milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunun ve bu bağımsızlığını da ancak milletin azmi ve kararlılığı ile sağlayacağının somut bir ifadesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' diye övündüğü Cumhuriyeti kuran TBMM'nin açıldığı bu önemli gün, Anadolu'nun istiklali ve istikbalinde tayin edici bir gündür. Zira TBMM'nin açılışı, işgal altındaki yurdumuzun kurtuluşunda önemli bir merhaleyi teşkil etmiştir. TBMM, millet olarak kurtuluşumuzun, devlet olarak kuruluşumuzun kaynağıdır.

Sevgili çocuklar, TBMM'nin açıldığı bu özel günün aynı zamanda Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi çok büyük anlam taşımaktadır, Bu size duyulan güvenin en somut ifadesi olduğu gibi, varlığınızın bizler için ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir. Sizler milletimizin en büyük zenginliği, umudusunuz.

Geleceğimizin teminatı olan sizlerin sağlıklı, sıhhatli, erdemli, bilimi ve teknolojiyi kullanan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmenizi önemsiyor, bu minvalde devletimizin bütün imkanlarıyla arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum."