Sivas Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gül, mesajında, ülkenin dört bir yandan işgal edildiği, bağımsızlığın tehdit edildiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin bağımsızlığı söz konusu olduğunda tüm zorlukları aşacağını kanıtlayan, sonuçlarıyla tarihin akışını değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.



Bu destanın her bir satırının bir ders ve rehber niteliğinde olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla ve ardından cumhuriyetin ilanıyla da tarihteki eşsiz yerini aldığını ifade eden Gül, mesajında şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının teminatının çocuklar olduğunu her fırsatta dile getiren Atatürk, bu bilinçle yüce meclisin açıldığı böylesine önemli bir günü sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu kıymetli armağan onlara duyulan sonsuz inanç ve güvenin bir göstergesidir.



Çocuklarımızın da bu güvene layık olmak için gelişmelere açık, araştırmaya yatkın, sorgulayan, okuyan, kendisini ifade eden, spor ya da sanatla ilgilenen bireyler olmaları son derece önemlidir. Özellikle Atatürk ve silah arkadaşlarını kucaklayarak 108 gün misafir eden, milletimizin kurtuluşunu hazırlayan kararların alındığı cumhuriyet kenti Sivas'ta yetişen çocuklarımızın bu bilinçle hareket ederek, kendilerine, ailelerine ve yüce Türk milletine faydalı, ilim sahibi, bilgide ve teknolojide sınır tanımayan, kendine güvenen, sürekli eğitime inanmış bireyler olacakları yönündeki inancım sonsuzdur.



Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, 23 Nisan sevincinin sürekli olmasını diliyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."