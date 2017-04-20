23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
Vali Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında ağırladı.
Vali Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında ağırladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sakarya Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri Hümeyra Zeynep Fidan ve Emre Özyiğit, Vali Baruş'u ziyaret etti.
Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük, Sakarya Ortaokulu Müdürü İsmail Şener ve Türkçe Öğretmeni Semra Ovaz da yer aldı.
Öğrenciler Vali Baruş'a çiçek takdim ederken, Vali Aydın Baruş, makam koltuğunu öğrencilerden Hümeyra Zeynep Fidan'a bıraktı.
Temsili olarak Valilik makamına oturan Fidan, bu makamda oturmanın heyecan verici olduğunu söyledi.
Vali Baruş minik Valiye hitaben, "Vali makamında oturduğun zaman önemli bir yetkiye sahip oluyorsun. Bolu'da neyi değiştirmek isterdin?" diye sordun.
İlk olarak okullarında değişiklik yapılmasını istediğini söyleyen Fidan, "Oyun alanımız küçük, yetersiz. Okulumuzun merkezde olması, her yere çabuk ve kolay ulaşıyor olmamız güzel ama kötü yönleri de var. Diğer taraftan okulumuzun fiziki yetersizlikleri var. Bir kütüphanemiz olsa veya sınıflardaki kitaplığımıza öğrencilerin ilgisini çekecek kitapları koysak, bence onlara güzel bir kitap okuma alışkanlığı kazandırabiliriz." dedi.
Vali Baruş ise Sakarya İlkokulu ve Ortaokulunun fiziki mekan probleminin yeni yapılan ve yapılması planlanan okul binalarıyla birlikte çözülmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirti.
Öğrencilere kitap okumayı bırakmamalarını tavsiye eden Baruş, "Hayatınızda sizlere yeni ufuklar açılması, yeni kazanımlara sahip olmanız için mutlaka kitap okuyun, dergi okuyun, gazete okuyun. Ne kadar okuduğunuz değil devamlılık çok önemli. Gazete okuyun, köşe yazısı okuyun ki ülkemizde ve dünyada neler oluyor haberdar olun. Bu sayede de hem gelişmeleri takip edebilirsiniz hem de diğer insanlara karşı fikirlerinizi açıkça ifade edebilirsiniz."diye konuştu.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Doğancı Ayşe Yılmaz Becikoğlu İlk ve Ortaokulundan gelen çocukları ve okul yönetimini kabul etti.
Cengiz, koltuğu temsili olarak okulun başarılı öğrencileri Sema Nur Eren ve Emir Alagözoğlu'na devretti.
Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene Okul Müdürü Erhan Karakaş, Müzik Öğretmeni Çiğdem Durak da katıldı.
Temsili koltuk devir teslim töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, bu törenin aynı saatte Valilikte, Belediyede, Garnizon Komutanlığında İl Emniyet Müdürlüğünde de olduğunu belirtti.
Bu koltuklarda oturan insanların geçici olduğuna vurgu yapan Cengiz, "Yarın gençlerimiz, çocuklarımız bu koltukların sahipleri olacaklar, ülkemizi onlar yönetecekler. Onların daha başarılı olmaları için okul yönetimlerimizin ve öğretmenlerimizin ne kadar gayretli olduklarını görüyorum. Tüm okullarımızda olağanüstü bir motivasyon var. Memleketimiz, gençlerin ve çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ile daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturan öğrenciler Sema Nur Eren ve Emir Alagözoğlu okullarının akıllı tahta talebi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden talepte bulundular.
Okullarına fiber internet hattının çekilmesi ile bu taleplerinin karşılanacağını öğrenen öğrenciler okullarına bunun müjdesi ile döneceklerini ifade ettiler.