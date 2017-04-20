23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Beylikdüzü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleneceği, 23 Nisan'da gün boyu yapılacak sokak etkinlikleri ile çocukların doyasıya eğleneceği bildirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, Beylikdüzü ve çocukların unutulmaz vakit geçireceğinin aktarıldığı açıklamada, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı binası önünde saat 09.30'da Atatürk anıtına çelenk koyma töreniyle başlayacak programın, saat 14.00'te Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanındaki kutlamalar ile devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, ana okulları, halk oyunları ve bando gösterilerinin yanı sıra atölye uygulamaları ile çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği kutlama programının saat 18.00'e kadar süreceği kaydedildi.