23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bolu Valisi Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bolu Valisi Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Baruş, yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve sevincini tüm ülkenin hep birlikte yaşadığını ifade etti.
23 Nisan 1920 tarihinin necip Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturduğunu belirten Baruş, şunları kaydetti:
"23 Nisan 1920'de sergilenen milli irade ruhu ülkemizde demokrasinin ve millet egemenliğinin teminatı olmuştur. 15 Temmuz 2016'da milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe teşebbüsüne karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletimizle birlikte verdiği mücadele, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' anlayışının tüm benliğimizde yer ettiğinin en güzel göstergesidir."
Baruş, millet egemenliğinin teminatı olan TBMM'nin açıldığı 23 Nisan gününün, Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin, Türkiye'nin gelecek nesillerine verdiği önemi ve güveni gösterdiğini de dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Milli iradenin zaferini kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik duygularının yeşermesinde de önemli bir vesile teşkil etmektedir. Sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, gözlerindeki yaşama sevinci ve umut ışığı ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlü kılmaktadır. Bu mutlu gün vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsız bir vatan üzerinde özgür yaşama iradesini bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."