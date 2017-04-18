23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kros yarışmaları yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında kros yarışmaları yapıldı.
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışlar, bin 200 metre küçük kızlar, bin 500 metre küçük erkekler, 2 bin metre yıldız kızlar ve 3 bin metre yıldız erkekler kategorisinde yapıldı.
Malkara'ya bağlı
İshakça Mahallesi yolu üzerinde gerçekleştirilen kros yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında verilecek.