23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

kapsamında kros yarışmaları yapıldı.



Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışlar, bin 200 metre küçük kızlar, bin 500 metre küçük erkekler, 2 bin metre yıldız kızlar ve 3 bin metre yıldız erkekler kategorisinde yapıldı.



Malkara'ya bağlı

İshakça Mahallesi yolu üzerinde gerçekleştirilen kros yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında verilecek.