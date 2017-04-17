23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu

Başlangıç Saati : 18.04.2017 08: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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