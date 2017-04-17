Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu



Başlangıç Saati : 18.04.2017 08: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır