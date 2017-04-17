23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu
Başlangıç Saati : 18.04.2017 08: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması ile Proje Paylaşım Günü
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io