Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkan yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej, belediye önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.



Başkan Gürkan, burada yaptığı açıklamada, bugün cumhuriyeti emanet ettikleri çocukların bayramını kutladıklarını belirtti.



Çocukların cumhuriyeti yarınlara taşıyacaklarını ifade eden Gürkan, "Anavatanımızda özgürce yaşıyorsak Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz, ruhları şad olsun. Bugün cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayramı. Türk milleti atasının izinden yürümeye devam edecektir. Bayramınız kutlu olsun" dedi.



Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından etkinlik Saraçlar Caddesi'nde devem etti.