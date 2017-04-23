23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Gaziantep'in İslahiye, Nizip, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde törenlerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Gaziantep'in İslahiye, Nizip, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde törenlerle kutlandı.
İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Çetin, çocukların bayramını kutladı.
Kutlama programı Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit düşen ve dün toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadeti nedeniyle törenin gösteri bölümü programdan çıkarıldı.
Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından kutlama programı sona erdi.
Törene, Kaymakam Ramazan Yıldırım, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve halk katıldı.
Tören sırasında bayrak ve flama taşıyan öğrenci grubundan Fikret Öztürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut aniden fenalaşarak kısa süreli baygınlık geçirdikten sonra yere düştü.
Arkadaşları ve öğretmenler tarafından ayağa kaldırılan Karabulut'un bayrağı sıkıca tuttuğu ve elinden bırakmadığı gözlendi. Karabulut, öğretmeni tarafından, alanda bekletilen 112 Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansa götürüldü.
Yapılan müdahalede öğrencinin herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı kan şekerinin düştüğü belirtildi.
Nizip
Nizip'te, Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başlayan tören, Enver Mebrure Okan Ortaokulunun bahçesinde devam etti.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Öğrencilerin çeşitli etkinliklere devam eden program, halk oyunları gösterileri ile son buldu.
Programa Gaziantep Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakam Vekili Adil Nas, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Araban
Araban ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk bırakılarak başlayan törenler, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam etti.
Buradaki törende Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir çocukların ve ilçe halkının bayramını kutladı.
Öğrencilerin okuduğu şiirler ve gösterilerle proğram son buldu.
Törene Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ataş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Yavuzeli
Yavuzeli ilçesindeki kutlamalarda da, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Eryiğit, makamlarını ilçede eğitim gören çocuklara devretti.