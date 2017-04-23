23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gölbaşı Kaymakamlığı önündeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kutlamalara Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi.
Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Öz, öğrencilerin bayramını kutladı.
Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Vekili Müslüm Ayaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, Atatürk'ün bugünü dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Programın sonunda ise resim, müzik, kompozisyon ve çocuk oyunlarında dereceye giren okul ve öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.