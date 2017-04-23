23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan anıta çelenk bırakmasıyla sürdü.
Daha sonra etkinliklere ilçe stadında devam edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fidan'ın 23 Nisan'ı anlatan konuşmasının ardından öğrencilerin de şiirler okuduğu etkinlik, halk oyunları gösterileriyle son buldu.
Etkinliğe, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman, Belediye Başkanı Oğuz Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve vatandaşlar katıldı.