Edirne Valisi Günay Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla bir araya geldi.



Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Çocuklar için yapılan etkinlikleri bir süre izleyen Özdemir, çocukların bayramını kutladı.



Belediye kandil ve 23 Nisan'ı birlikte kutladı



Edirne Belediyesi, bu yıl aynı tarihe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni birlikte kutladı.



Belediye ekiplerince Saraçlar Caddesi'nde hem kandil simidi hem de Nutuk ve Çocuk Hakları Bildirgesi kitapçığı dağıtımı yapıldı.



Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen dağıtıma katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, birçok önemli günü bir arada kutladıklarını söyledi.





Kent genelinde Miraç Kandili dolayısıyla 20 bin kandil simidi ile 23 Nisan dolayısıyla 10 bin Nutuk ve Çocuk Hakları Bildirgesi kitapçığı dağıtıldığını belirten Başkan Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bugün hem TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz hem de Atatürk gibi bir dehanın, ülkemizin kurucusunun dünyada ilk defa Türk çocuklarına armağan ettiği bayram olan uzun yıllardan beri de Türk çocuklarıyla dünya çocuklarının birlikte kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bugün aynı zamanda kandil. Kandilimiz de mübarek olsun. Geleneksel olarak kandil simidimizi dağıtıyoruz. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu anlatan en güzel eser olan Nutuk'u da dağıtıyoruz çocuklarımıza ve halkımıza."