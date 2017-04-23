23 Nisan Törenleri TBMM'de Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı.

23 Nisan Törenleri TBMM'de Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı.

Meclis'teki törenler Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Atatürk Anıtına çelenk koydu. Daha sonra saygı asurlusuna bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törene, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı.

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