23 Nisan Törenine Giden Öğrenciye Motosiklet Çarptı
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmak için okula giden 3. sınıf öğrencisi, bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmak için okula giden 3. sınıf öğrencisi, bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyü Aşağı Çiçeklidere İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ümmet Ç., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni için sabah okula geldi. Ümmet Ç, okulun yakınındaki bakkala gitmek isterken M.A.'nın (14) kullandığı plakasız motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Okul yöneticileri tarafından çağrılan ambulansla Kadirli'deki özel bir hastaneye kaldırılan öğrenci, buradaki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Öğrenciye çarpan motosiklet sürücü ise, yaşı küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı. - OSMANİYE