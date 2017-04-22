23 Nisan Tiyatro Karnavalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tiyatro Karnavalı'na bekliyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tiyatro Karnavalı'na bekliyoruz...- Etkinliklerimiz 13: 00 - 16: 00 saatleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleşecektir.- Etkinlik 5 yaş üzeri çocuklar içindir.- Etkinliğimiz koltuk sayısı ile sınırlıdır.- Ücretsiz davetiyelerinizi gişelerimizden temin edebilirsiniz. Etkinliğimizden daha çok çocuğun faydalanabilmesi için, birlikte gelecekleri yalnızca bir yetişkine davetiye verilecektir.- Pamuk helva, elma şekeri, kumanya dağıtımı yapılacaktır.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Tiyatro Karnavalı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır