23 Nisan Tiyatro Karnavalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tiyatro Karnavalı'na bekliyoruz.

23 Nisan Tiyatro Karnavalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tiyatro Karnavalı'na bekliyoruz...- Etkinliklerimiz 13: 00 - 16: 00 saatleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleşecektir.- Etkinlik 5 yaş üzeri çocuklar içindir.- Etkinliğimiz koltuk sayısı ile sınırlıdır.- Ücretsiz davetiyelerinizi gişelerimizden temin edebilirsiniz. Etkinliğimizden daha çok çocuğun faydalanabilmesi için, birlikte gelecekleri yalnızca bir yetişkine davetiye verilecektir.- Pamuk helva, elma şekeri, kumanya dağıtımı yapılacaktır.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Tiyatro Karnavalı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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