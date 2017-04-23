23 Nisan Sarıyer'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte çoşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında günün tadını çıkartılar.



Bahçeköy'de bulunan Life Park'ta çocuklar için çok sayıda oyun alanı kuruldu. Çocuklar gün boyu bu alanlarda eğlenerek bayramlarının tadını çıkardılar. Etkinlikte bir haftadır Sarıyer Belediyesi tarafından ağırlanan İstanbul dışından ve yurt dışından gelen misafirler ceşitli gösterilerle 23 Nisan bayramına renk kattı.



