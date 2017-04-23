23 Nisan Resepsiyonu (1)
- TBMM'de 23 Nisan Resepsiyon 23 Nisan Resepsiyonuna katılan siyasilerden detaylar TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın gelişi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile tokalaşması TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile...
- TBMM'de 23 Nisan Resepsiyon
23 Nisan Resepsiyonuna katılan siyasilerden detaylar
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın gelişi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile tokalaşması
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tokalaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detayları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve detayları
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Başbakan Binali Yıldırım ile tokalaşması
Başbakan Binali Yıldırım'ın detayları TBMM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi. Resepsiyona, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.