23 Nisan Mersin ve Osmaniye'de Ertelendi

OSMANİYE'de protokol üyelerinin de katılımı ile Cebelibereket İlkokulu'nda gerçekleştirilmesi planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Uzun süreden bu yana törenler için hazırlık yapan öğrenciler, velileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi. Bu sırada yağmurun başlaması ve etkili rüzgar nedeni ile okul idarecileri anons yaparak programın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiğini duyurdu. Birçok okulda hava muhalefeti nedeni ile programlar iptal edilirken, bazı semtlerde ve köylerde bulunan okullarda 97'nci yıldönümü coşkulu kutlandı. Dereli ile Dereobası Köyü'ndeki ilköğretim okullarında öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler veliler tarafından ilgiyle izlendi.



MERSİN ERTELENDİ



Mersin'de şiddetli fırtına ile ilgili hava tahmin raporu üzerine 23 Nisan kutlamaları ile ilgili olarak bir gün önceden erteleme kararı verildi. Bugün sadece Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Kentte sabah saatlerinde sahil kesimlerinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına sonraki saatlerde yavaşladı.



- Mersin