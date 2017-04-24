23 Nisan Mamuşalı Çocuklarla Kutlandı
Keçiören Sınav Koleji öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına, Keçiören’in kardeş belediyesi Kosova’dan gelen Mamuşalı çocuklar da katıldı.
Keçiören Sınav Koleji öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına, Keçiören'in kardeş belediyesi Kosova'dan gelen Mamuşalı çocuklar da katıldı.
Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kutlama programını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve çok sayıda öğrenci velisi izledi. Programda öğrenciler TBMM'nin açılışını anlatan tiyatro gösterisinin yanı sıra yöresel halk oyunları da oynadılar. Kosova Cumhuriyeti'nin tek Türk belediyesi olan Mamuşa'dan gelen Mamuşa Anadolu İlkokulu öğrencileri de halk oyunu gösterisiyle 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.
Mamuşa'dan Başkan Ak'a teşekkür
Programda kısa bir konuşma yapan Mamuşa Anadolu İlkokulu Müdürü Milazım Mazrek, bayramı birlikte kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerle birlikte olduğumuz için çok gururluyuz. Anadolu'nun ismini, dilini, halk oyunlarını yaşatmak için okulumuzun adını Anadolu koyduk. Okulumuzda Türkçe eğitim veriyoruz" dedi. Yürüdükleri bu yolda en büyük desteği kardeş Keçiören Belediyesi'nin Başkanı Mustafa Ak'tan aldıklarını vurgulayan Mazrek, "Kendisi bizi hiç yalnız bırakmıyor. Allah ondan razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Kosova Türkiye, Türkiye Kosova'dır" diye konuştu. Kutlama programı toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu. - ANKARA