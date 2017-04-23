23 Nisan Kutlamasında Helyum Gazlı Balonlar Patladı: 5 Yaralı

Batman merkez Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

23 Nisan Kutlamasında Helyum Gazlı Balonlar Patladı: 5 Yaralı

Batman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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