23 Nisan Kutlamasında Helyum Gazlı Balonlar Patladı: 5 Yaralı
Batman merkez Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Batman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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