23 Nisan Kutlamasında Balonlar Patladı: 5 Yaralı
23 Nisan kutlamasında balonlar patladı: 5 yaralıBatman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
23 Nisan kutlamasında balonlar patladı: 5 yaralı
Batman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.