23 Nisan Kutlamasında Balonlar Patladı: 5 Yaralı

23 Nisan kutlamasında balonlar patladı: 5 yaralıBatman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

23 Nisan Kutlamasında Balonlar Patladı: 5 Yaralı

23 Nisan kutlamasında balonlar patladı: 5 yaralı

Batman merkez Atatürk Parkı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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