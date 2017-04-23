23 Nisan Kutlamalarında Öğrencilerin Okuduğu Şiirler Vatandaşları Ağlattı
23 Nisan kutlamalarında öğrencilerin okuduğu şiirler vatandaşları ağlattıDENİZLİ - Denizli'de, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan kutlamalarında öğrencilerin okuduğu şiirler vatandaşları ağlattı
DENİZLİ - Denizli'de, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin okuduğu şiirler vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.
Valilik önünde çelenk konmasıyla başlayan etkinlikler, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosundaki etkinliklerle devam etti.
Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Etkinliklere, Vali Yardımcısı RİFAT Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Valilik önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından çelenk sunuldu.
Daha sonra Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda, çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerde, özel bir eğitim merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı konser verdi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, bir konuşma yaparak, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Daha sonra sahneye çıkan Fatih İlkokulu 4.sınıf Öğrencisi Alper Anıl Dokur, 'Ben Anadoluyu' adlı şiiri okudu. Şiiri okuduğu sırada, bazı vatandaşlar duygulanarak, gözyaşları döktü. Öğrenciler tarafından sergilenen halkoyunları gösterilerinin ardından etkinlikler sona erdi.
(MT-