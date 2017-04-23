23 Nisan Kutlamalarına Kar Sürprizi

Anıtkabir'deki 23 Nisan kutlamalarında kar sürprizi yaşandı. Bir anda bastıran yoğun kar yağışı altında yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de törenler düzenlendi. Törenler sırasında aniden bastıran kar yağışı, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Devlet erkanı ve mozoleyi ziyaret eden vatandaşlar, Aslanlı Yol'dan şemsiyelerle yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna geldi. Çocukların bayram coşkusuna eklenen nisan ayındaki kar yağışı şaşkınlığa neden oldu. - ANKARA