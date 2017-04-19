23 Nisan Koşusu'nda Kıyasıya Mücadele
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aliağa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aliağa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği ortaokullar arası 23 Nisan Koşusu, sahil bandındaki güzergahta gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aliağa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aliağa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği ortaokullar arası 23 Nisan Koşusu, sahil bandındaki güzergahta gerçekleştirildi.
Aliağa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aliağa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği ortaokullar arası 23 Nisan Koşusu'na Aliağa'daki 8 ortaokuldan 75 öğrenci katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuya 35 kız öğrenci ile 40 erkek öğrenci birinci olabilmek için ter döktü.
Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen kros müsabakasında her okuldan 5'er öğrencinin oluşturduğu takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bitiş noktasının Cumhuriyet Meydanı olarak belirlendiği koşuda, Yıldız Kızlar 800 metrede Şehit Kemal Ortaokulu'ndan Gülçin Aksoy birinci, Şehit Kemal Ortaokulu'ndan Sıla Bilge ikinci, Şehit Kemal Ortaokulu'ndan Esra Yılmaz üçüncü, Şakran Ortaokulu'ndan İlayda Yıldız ise dördüncü oldu. Yıldız Erkekler bin metrede ise Petro Kimya Ortaokulu'ndan Oğuzhan Candan birinci, Şakran Ortaokulu'ndan Berkant Ben ikinci, Atatürk Ortaokulu'ndan Barış Muntean üçüncü, Şehit Kemal Ortaokulu'ndan Vedat Bilge dördüncü oldu. - İZMİR