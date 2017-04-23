23 Nisan Konseri -Nil Karaibrahimgil

Sanatçı, NİL KARAİBRAHİMGİL 23 Nisan'da Fuar Kültürpark Alanı'nda minik dinleyicilerini costuracak.

23 Nisan Konseri -Nil Karaibrahimgil

Sanatçı, NİL KARAİBRAHİMGİL 23 Nisan'da Fuar Kültürpark Alanı'nda minik dinleyicilerini costuracak.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

Mekan Adresi : Kahramanlar Kapısı, Kültürpark Fuar Alanı

Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Konseri -Nil Karaibrahimgil

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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