23 Nisan Konseri -Nil Karaibrahimgil
Sanatçı, NİL KARAİBRAHİMGİL 23 Nisan'da Fuar Kültürpark Alanı'nda minik dinleyicilerini costuracak.
Sanatçı, NİL KARAİBRAHİMGİL 23 Nisan'da Fuar Kültürpark Alanı'nda minik dinleyicilerini costuracak.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu
Mekan Adresi : Kahramanlar Kapısı, Kültürpark Fuar Alanı
Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Konseri -Nil Karaibrahimgil
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io